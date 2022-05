Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, bei der sich offenbar Anrufer als angebliche Mitarbeiter eines Energiekonzerns ausgeben. Mehrere Bürgerinnen und Bürger hatten sich bei der Polizei in Kusel und in Schönenberg-Kübelberg gemeldet und von dubiosen Telefonanrufen berichtet, wie die Beamten am Donnerstag in Kaiserslautern mitteilten. Die Anrufer hätten sich als vermeintliche Mitarbeiter eines Energiekonzerns ausgegeben und ein Beratungsgespräch zum Thema Energiewende und Solarstrom angekündigt. Im Verlauf des Gesprächs sei dann darum gebeten worden, die angeblichen Berater in die Wohnungen zu lassen.