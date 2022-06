Eine Gruppe von vier Kindern soll einen 13 Jahre alten Jungen in Ludwigshafen geschlagen und erpresst haben. Am Sonntagnachmittag griffen die Kinder den Jungen mit Schlägen ins Gesicht an und drohten ihm weitere Faustschläge an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach gab der 13-Jährige den jungen Tätern einen 10-Euro-Schein. Er verletzte sich den Angaben nach leicht. Daraufhin sei die Gruppe geflüchtet. Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich der unbekannten Kinder dauerten an.