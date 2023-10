Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montagnachmittag bei Baggerarbeiten in der Zweibrücker Innenstadt entdeckt worden. Sie liege auf dem Grundstück der Verbandsgemeindeverwaltung, teilte die Stadt am Abend mit. Die Entschärfung sei für Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr geplant, vorher müsse ein Gebiet im Radius von 250 Metern um den Fundort evakuiert werden.