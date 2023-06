Unbekannte haben in der Gemeinde Bornheim (Landkreis Südliche Weinstraße) einen Geldautomaten gesprengt. Durch die Explosion am Dienstagmorgen sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Automat befand sich unter einem Pavillon in der Nähe eines Baumarktes. Der Schaden an dem Automaten und dem Pavillon wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Ob Geld erbeutet wurde, werde ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Die Sprengung erfolgte demnach gegen 4.45 Uhr.