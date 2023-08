Die Polizei hat mehrere Personen im Zusammenhang mit einem privaten Treffen von mutmaßlichen sogenannten Reichsbürgern in Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) kontrolliert. Die Örtlichkeit der Veranstaltung sei den Beamten bekannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein in der Szene bekannter Aktivist habe am Samstagnachmittag vor etwa 60 bis 70 Zuhörern einen Vortrag gehalten. Die Veranstaltung sei aus polizeilicher Sicht störungsfrei verlaufen.