Ein maskierter Unbekannter hat in Koblenz im Wald den Fahrer eines Geländewagens überfallen und geschlagen. Anschließend sperrte er den 54-Jährigen am frühen Dienstagmorgen in den Laderaum des Fahrzeugs und fuhr mit ihm über eine Stunde im Wald herum, wie die Polizei mitteilte. Der Täter stellte den Angaben zufolge den Geländewagen samt des Opfers dann auf einem Parkplatz ab und flüchtete. Er habe auch die Geldbörse des Opfers mitgenommen. Zeugen riefen die Polizei, nachdem ihnen der verletzte Mann aufgefallen war.