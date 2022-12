Ein Mann hat von einem Unfall auf der Bundesstraße 37 in der Nähe von Bad Dürkheim schwere Verletzungen davongetragen und ist zu Fuß vom Unfallort geflüchtet. Der augenscheinlich alkoholisierte 50-Jährige sei später in der Nähe des Unfallorts von Polizeikräften festgenommen worden, teilten die Beamten an Heiligabend mit. Nach dem Unfall am Samstag habe er einen leichtverletzten Beifahrer in dem Wagen zurückgelassen. Der Fahrer wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus in Ludwigshafen gebracht.