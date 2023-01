Wegen Glätte sind am Montagmorgen in Saarbrücken für rund 45 Minuten die Busse des Verkehrsbetriebs Saarbahn nicht gefahren. Pendler müssen sich auf Verspätungen einstellen. Besonders schwierig sei die Situation in den höher gelegenen Außenbezirken gewesen, sagte eine Sprecherin der Saarbahn am Montagmorgen. Nach rund einer dreiviertel Stunde gegen 6.00 Uhr sei der Betrieb wieder aufgenommen worden. In den Außenbezirken könne es noch zu Fahrtausfällen und Verspätungen kommen.