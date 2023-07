Die Polizei hat in den vergangenen fünf Jahren in Rheinland-Pfalz 16 Fälle von minderjährigen Prostituierten registriert. Bei den Opfern habe es sich um Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und alles weibliche Personen gehandelt, teilte Familien- und Frauenministerin Katharina Binz (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsfraktion in Mainz mit. Unter den Betroffenen seien zwölf deutsche Staatsangehörige, zwei rumänische, eine ungarische und eine syrische Jugendliche gewesen.