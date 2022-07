Die Inzidenz der amtlich registrierten Corona-Infektionen im Saarland nimmt weiterhin den höchsten Wert aller Bundesländer ein. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin wies am Donnerstag 1120,2 neue Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aus. Vor einer Woche hatte die Inzidenz an der Saar noch bei 1087,8 gelegen. Bundesweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Donnerstag 740,3.