Die Corona-Inzidenz im Saarland hat sich im Wochenvergleich kaum verändert. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) stieg die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen am Donnerstag leicht auf 226,7 - nach 217,4 in der Vorwoche.