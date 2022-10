Im Saarland nähert sich die Corona-Inzidenz langsam der 1000-Marke. Das Land hat damit weiter mit Abstand den höchsten Wert im Vergleich der Bundesländer. Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Donnerstag bei 950. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz im Saarland bei 714,4 gelegen. Bundesweit betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag 462,4.