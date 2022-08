Die Inzidenz der erfassten Corona-Infektionen im Saarland ist im Wochenvergleich weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin wies am Donnerstag 300,6 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen für das Bundesland aus. Am selben Tag vor einer Woche hatte der Wert noch bei 386,9 gelegen. Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 314,2.