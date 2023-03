Deutschland muss nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Volker Wissing den Weg zur Klimaneutralität mit einer technologieoffenen und innovationsfreundlichen Politik beschreiten. Mit "Klima-Bla-Bla" könne man das Land nicht voranbringen, sagte er am Samstag in Mainz auf dem rheinland-pfälzischen FDP-Parteitag, auf dem er für eine Wiederwahl als Landesvorsitzender antritt. In seiner Grundsatzrede verteilte er Seitenhiebe auf die Grünen, mit denen die FDP sowohl im Bund als auch im Land am Koalitionstisch sitzt. Die Landespolitik streifte er nur.