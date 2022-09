Zum ersten Mal seit 1998 hat Ulla Kock am Brink (61) wieder zur Primetime um 100.000 Mark spielen lassen. Vier Paare traten am Sonntagabend bei RTL in der Neuauflage der "100.000 Mark Show" gegeneinander an - den begehrten Tresor knackten am Ende Andrea und Markus aus Rheinland-Pfalz. Das Paar nahm inklusive der Gewinne aus vorigen Spielrunden 114.050 Mark mit nach Hause - ausgezahlt wird der Gewinn laut RTL aber zum Wechselkurs in Euro. "Ihr habt es so verdient", lobte die Moderatorin.