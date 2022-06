Rheinland-Pfalz feiert 75. Landesgeburtstag in Berlin

Sonne, Musik und Wein: Mit einem sommerlichen «Heimat»-Fest in der Berliner Landesvertretung hat die rheinland-pfälzische Landesregierung zusammen mit Hunderten Gäste das 75-jährige Bestehen des Bundeslands gefeiert. «Wir freuen uns, dass wir nach dieser Durststrecke Pandemie wieder feiern dürfen», sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Mittwochabend in Berlin.

Noch vor Gründung der Bundesrepublik 1949 hatten die Menschen in Rheinland-Pfalz am 18. Mai 1947 in Rheinland die Landesverfassung verabschiedet und den ersten Landtag gewählt. Deswegen gilt dieses Datum als Ausgangspunkt für die Feierlichkeiten.

Dreyer erinnerte auch an schwere Zeiten, die das Land erleben musste, wie zuletzt die Flutkatastrophe im Ahrtal. «In 75 Jahren haben wir immer wieder erfahren, dass wir sehr viel schaffen.» Sie versicherte auch den Menschen in der Ukraine die Solidarität des Landes. Der Krieg stelle auch Rheinland-Pfalz vor Herausforderungen, die nun gemeinsam bewältigt werden müssten.

Zugleich wurden mit dem Landesfest zwei Jubiläen gewürdigt: Seit 60 Jahren besteht eine freundschaftliche Partnerschaft mit der französischen Region Burgund-Franche-Comté, seit 40 Jahren eine ebensolche mit dem afrikanischen Land Ruanda. Beide waren auch auf dem Landesfest «Heimat 22» in der Hauptstadt kulinarisch vertreten. Auch die Wein- und Tourismusregionen Rheinhessen und Ahr präsentierten sich und die dort angebauten Weine.

Zu Gast auf dem Fest waren neben dem Landeskabinett und Bundespolitikern auch zahlreiche Landtagsabgeordnete sowie Vertreterinnen und Vertreter von Medien, Unternehmen und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Zuletzt war das traditionelle Sommerfest in der Landesvertretung 2019 gefeiert worden, danach fiel es wegen der Corona-Pandemie aus. Üblicherweise wird es alle zwei Jahre veranstaltet.