Bei einem Brand in einer Obergeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in Wadern (Landkreis Merzig-Wadern) sind elf Menschen verletzt worden. Zwei davon erlitten bei dem Feuer am Freitag nach bisherigen Erkenntnissen schwere Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes liefen.