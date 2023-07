Ein größeres Weizenfeld brennt nach Angaben der Polizei an einer Landstraße in der Nähe von Dachsenhausen (Rhein-Lahn-Kreis). Gefahr für ein Übergreifen auf den Ort bestehe derzeit nicht, teilte die Polizei am Montagabend mit. Wie groß die brennende Fläche sei, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Feuerwehren seien aktuell mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Während des Einsatzes könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Brandursache ist noch unklar.