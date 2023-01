Im Westerwald sind in der Nacht zum Sonntag bei starkem Wind mehrere Bäume umgestürzt. In Niedererbach (Westerwaldkreis) wurden dabei nach Polizeiangaben eine Hochspannungsleitung und ein abgestelltes Auto beschädigt. In der Gemeinde Eitelborn stürzte ein Baum auf einen Gartenzaun. In beiden Orten entfernten Feuerwehrkräfte die Bäume von den Straßen. Verletzt wurde niemand.