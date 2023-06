Der Brand in der Halle eines Entsorgungsbetriebs in Bitburg Ende Mai ist durch einen unsachgemäß entsorgten Akku verursacht worden. Das leistungsstarke Gerät habe sich in einem Gelben Sack befunden, beim Verarbeiten der Abfälle sei das Feuer entstanden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Schadenshöhe des Brandes vom 24. Mai auf einem ehemaligen Flugplatzgelände schätzte sie auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Verletzt worden war bei dem Feuer niemand. Die Statik der Industriehalle wurde so beschädigt, dass sie immer noch nicht betreten werden darf.