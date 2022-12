Beim Brand eines Wohnhauses in Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) ist ein Schaden in Höhe von 350.000 bis 400.000 Euro entstanden. Ein Feuer, das auf der Terrasse eines Bungalows ausgebrochen war, griff auf den Dachüberstand und den Dachstuhl des Wohnhauses über, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.