Bei einem Lagerhallenbrand in Neunkirchen ist ein Schaden von mehr als einer halbe Million Euro entstanden. Das Feuer wurde nach Angaben eines Polizeisprechers in der Nacht zum Samstag entdeckt. Laut Feuerwehr haben in der Spitze bis zu 150 Einsatzkräfte das Feuer bekämpft, das in einer Halle der ehemaligen Schlossbrauerei ausgebrochen war.