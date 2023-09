Beim Brand eines Dachstuhls in Roth (Landkreis Altenkirchen) ist hoher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr wurde am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf den Rest des Wohnhauses im Ortsteil Hohensayn zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Den geschätzten Sachschaden gab die Polizei mit rund 150.000 Euro an. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.