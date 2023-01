Ein Gebäudebrand in Frankenthal hat einen Schaden von geschätzt rund 200.000 Euro verursacht. Zunächst sei in der Nacht auf Mittwoch Müll vor einem Lebensmittelgeschäft in Brand geraten, teilte die Polizei in Ludwigshafen mit. Die Flammen hätten dann auf das Gebäude übergegriffen, Menschen aus mehreren Wohnungen seien wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung vom Rettungsdienst behandelt worden. Letztlich erlitt laut Polizei aber niemand Verletzungen, nun ermittelt die Kriminalpolizei. Die Ursache des Feuers war zunächst noch unklar.