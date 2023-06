Ein Waldstück bei Pirmasens steht in Flammen. Während die Feuerwehr löscht, müssen Anwohner ihre Häuser verlassen. Doch der Brand ist am Abend laut Einsatzleitung "relativ gut eingedämmt".

Ein sich rasch ausbreitender Waldbrand bei Rodalben (Landkreis Südwestpfalz) ist am Dienstagabend nach Angaben der Feuerwehr "relativ gut" eingedämmt worden. Die Löscharbeiten seien aber noch voll im Gange und konzentrierten sich darauf, Infrastruktur zu schützen, sagte Einsatzleiter Simon Tigges. Wegen des Feuers mussten rund 50 Bewohner der nahen Verbandsgemeinde Rodalben ihre Häuser verlassen. Mehrere Straßenzüge wurden evakuiert. Hintergrund dafür ist, dass sich in dem Waldbrandgebiet noch Munition und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden befinden könnten. Es wurde eine Notunterkunft für die betroffenen Menschen in einer Halle eingerichtet.

"Aktuell schätze ich die Gefahr für die Bevölkerung nicht so hoch ein", sagte der Einsatzleiter weiter. Die Einsatzkräfte hofften, dass das Feuer in den Nachtstunden wegen der zurückgehenden Temperaturen und der höheren Luftfeuchtigkeit erlösche, fügte er hinzu. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Behörden vor Ort. Die Ursache für den Brand war zunächst nicht bekannt.

Der gegen 13.30 Uhr gemeldete und zunächst kleine Brand an einer steilen Böschung habe sich, angefacht durch den starken Wind, schnell auf eine Fläche von geschätzten 12 bis 14 Hektar ausgebreitet, erklärte Tigges. Eine unmittelbare Bekämpfung des Feuers sei nicht möglich, da der Kampfmittelräumdienst vor möglicher Munition und Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg im Waldboden gewarnt habe. 14 Hektar entsprechen ungefähr der Fläche von 20 Fußballfeldern.

In der Nähe befinden sich außerdem zwei Militäreinrichtungen der Bundeswehr und der US-Streitkräfte. Von ihnen sehe er derzeit "kein Gefahrenpotenzial" ausgehen, sagte der Einsatzleiter - ohne weitere Details zu nennen.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rodalben, Wolfgang Denzer (SPD), sagte, dass bis zum Abend noch keine Anwohner zur Notunterkunft gekommen seien. Dies sei ein Vorteil des ländlichen Raumes: "Man hat Freunde, man hat Bekannte, man hat Familie, wo man sich dann möglicherweise zurückziehen kann." Rodalben ist eine Kleinstadt mit rund 7500 Einwohnern.

