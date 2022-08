In der Nähe des Hambacher Schlosses hat am Mittwoch ein größeres Stück Wald gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr in Neustadt an der Weinstraße war eine Fläche von etwa acht Hektar betroffen. Das Feuer sei am Mittwochnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen und gegen 19 Uhr unter Kontrolle gebracht worden, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Es sei aber noch unklar, wann der Einsatz beendet werden könne.