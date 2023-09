Die Kino-Branche in Rheinland-Pfalz und im Saarland blickt mit Skepsis in die Zukunft. Zwar sorgen Blockbuster wie "Barbie" und "Oppenheimer" derzeit für volle Säle, dennoch können nicht die Besucherzahlen wie vor der Pandemie verzeichnet werden. "Im Moment liegen wir bei den Umsätzen noch 25 bis 30 Prozent unter den Werten von 2019. Und das wird auch am Jahresende so bleiben", sagte Ralf Holl, Betreiber des Kino-Centers Nastätten im Rhein-Lahn-Kreis und Mitglied im Hauptausschuss Hauptverband Deutscher Filmtheater.