Die Präsidentin des saarländischen Rechnungshofes, Annette Groh, stellt an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) in Saarbrücken den Jahresbericht 2021 vor. Erst vor wenigen Tagen hatte der Rechnungshof den geplanten Transformationsfonds des Saarlandes kritisiert und betont, dass die Neuaufnahme von drei Milliarden Euro Schulden nur "das allerletztes Mittel" sein könne. Mit Geld aus dem Fonds soll die vor allem auf Auto- und Metallindustrie ausgerichtete Saar-Wirtschaft an die Klimaziele angepasst werden.