Die neue saarländische SPD-Landesregierung ist am Donnerstag zu einer ganztägigen Haushaltsklausurtagung in der Staatskanzlei in Saarbrücken zusammengekommen. Dabei sollen die Eckpunkte für den Haushalt 2023 beraten werden. Nach Auskunft von Regierungssprecher Julian Lange soll der Etat voraussichtlich nach einem Regierungsbeschluss im September im Oktober in den Landtag eingebracht und im Dezember verabschiedet werden.