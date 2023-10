Die dank der durch den Erfolg von Biontech sprudelnden Steuereinnahmen finanziell gut gestellte Stadt Mainz will künftig keine Liquiditätskredite mehr aufnehmen. "Das sollten wir grundsätzlich vermeiden", sagte Oberbürgermeister Nino Haase der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der kommunale Konsum dürfe nie wieder über Kredite finanziert werden. "Das hat uns ja in die Bredouille gebracht." In vergangenen Jahren hätten die Liquiditätskredite das Gros der städtischen Schulden ausgemacht, sagte der parteilose Politiker. "Dem steht dann kein dauerhafter Wert gegenüber, so steigt die Verschuldung."

Anders sehe es bei Investitionskrediten aus, die werde auch die Stadt Mainz für größere Projekte in Zukunft aufnehmen. "Man hat nicht immer die Liquidität in der Tasche und will auch nicht immer 100 Prozent mit Eigenkapital finanzieren." Bei aller Planung müsse aber klar sein, dass es auf die Schnelle keine Gewerbesteuereinnahmen in Milliardenhöhe mehr geben werde.

Trotz der guten Ausgangsposition müsse sich Mainz strecken, um attraktiv zu bleiben - damit Menschen, die für einen Job hierher kommen auch in der Stadt wohnen und Steuern zahlen. Dafür müssten Wohnraum und Bildungsangebote geschaffen werden. Mainz gehe auch das Projekt internationale Schule intensiv an. Er sei optimistisch, dass hierzu im kommenden Jahr etwas vorgestellt werden könne. Ein Gutachten widme sich der Frage, wo noch Potenzial für neuen Wohnraum sei, sagte Haase. "Wir haben noch Potenzial." In den kommenden zehn bis zwölf Jahren halte er 10.000 bis 12.000 neue Wohneinheiten für möglich. "Das ganz große Ziel ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf."