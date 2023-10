Reality-TV-Star Daniela Katzenberger blickt zufrieden auf ein monatelanges Fitness-Training zurück. "Einfach war's nicht, aber fühlt sich einfach saumäßig gut an", schrieb die 37-Jährige am Sonntag auf Instagram zu einem Video, in dem sie sich im Bikini zeigt. "Mir war’s auch voll scheiß egal, was andere über meine Figur gesagt haben, egal ob positiv oder negativ, aber am Ende des Tages muss ICH mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr."