Die rheinland-pfälzische CDU will mit dem Begriff "Heimat" in den Kommunalwahlkampf 2024 gehen. Daran ließen sich viele Themen festmachen, sagte der neue Fraktionsvorsitzende, Gordon Schnieder, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "In der Vulkaneifel kann man nicht mehr geboren werden. Es gibt keine Geburtsstation mehr", nannte der 47 Jahre alte CDU-Politiker als Beispiel. "Das ist eine Frage der Identifikation, der Heimat."