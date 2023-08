Mehrere Personen mit Eisenstangen haben in der Innenstadt von Frankenthal einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten hatten die Männer in der Nacht auf Samstag gesehen und der Polizei gemeldet, wie diese am Sonntag mitteilte. Auf einem Platz entdeckten Polizisten dann vier Männer im Alter von 23 bis 39 Jahren. Sie hätten tatsächlich Eisenstangen dabei gehabt, seien betrunken gewesen, einige hätten sich aggressiv verhalten. Weil zwei der vier Männer - 23 und 25 Jahre alt - nach den Angaben einem Platzverweis nicht folgten, kamen sie in Gewahrsam. Bei dem 23-Jährigen fanden die Beamten noch ein Messer. Warum die kleine Gruppe die Eisenstangen bei sich hatte, war zunächst noch völlig unklar.