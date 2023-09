Nach einem Angriff auf seine Lebensgefährtin hat die Polizei im pfälzischen Frankenthal einen Mann mit einem sogenannten Taser gestoppt. Zwischen dem Paar sei es in der Nacht zum Samstag zu einem lauten Streit gekommen, teilte die Polizei in Frankenthal mit. Als Polizisten an dem Wohnhaus ankamen, sei der 48-Jährige seine 39 Jahre alte Partnerin auch körperlich angegangen. Weil der Mann laut Polizei auf die Aufforderung, damit aufzuhören, nicht reagierte, sei das Elektroimpulsgerät eingesetzt worden. Der Mann kam in Gewahrsam, gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung.