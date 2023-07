Ein 57-Jähriger ist in Frankenthal mit seinem Motorrad gegen eine Laterne geprallt und wenig später gestorben. Der Unfall passierte am Samstagnachmittag auf dem Nordring, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer sei im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn abgekommen. Trotz Reanimierungsmaßnahmen erlag er seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Warum er von der Straße geriet, wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.