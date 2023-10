Recht schnell überführt hat die Polizei in Frankenthal einen mutmaßlichen Ladendieb. Demnach hatte ein Modegeschäft in der pfälzischen Stadt die Polizei informiert, dass dort Kleidung im Wert von insgesamt 250 Euro gestohlen worden ist, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Samstag mitteilte. Bei der Durchsicht von Videoaufzeichnungen im Geschäft machten die Beamten bei dem Fall am Freitag einen Verdächtigen aus, der festgenommen worden sei. Bei dem Zugriff habe der Mann die entwendete Kleidung getragen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.