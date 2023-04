Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Halbfinale verpasst. Nach dem 3:0-Auftaktsieg unterlagen die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl im zweiten Viertelfinalspiel vor 2811 Zuschauern in heimischer Halle dem VC Wiesbaden mit 0:3 (22:25, 20:25, 20:25). Damit fällt die Entscheidung in der "Best-of-three"-Serie im dritten Spiel am kommenden Mittwoch in Wiesbaden.

Die Dresdnerinnen gingen einmal mehr geschwächt in die Partie, da Libera Linda Bock angeschlagen passen musste. Damit fehlte es den Gastgeberinnen an Stabilität in der Annahme. Auch sonst agierten die DSC-Damen nicht so druckvoll in Aufschlag und Angriff wie im ersten Match, es fehlte an der nötigen Energie und Aggressivität.

Auch in der Blockabwehr zeigten sich die Gäste aus Wiesbaden diesmal verbessert, während die Elbestädterinnen vor allem Lena Große-Scharmann (22 Punkte) nicht in den Griff bekamen. Die Diagonalangreiferin verwandelte auch nach 73 Minuten den zweiten Matchball. Zur MVP wurde bei den DSC-Damen Annick Meijers (19 Punkte) gekürt. Am Rande der Begegnung erhielt DSC-Kapitän Jennifer Janiska die Auszeichnung als "Wertvollste Spielerin der Saison" des "Volleyball-Magazins".

