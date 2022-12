Winter-WM in der Halle: Die Sportler des in Rheinland-Pfalz entwickelten Freizeitvergnügens Headis kommen am Sonntag (10. Dezember) in Kaiserslautern zur Weltmeisterschaft zusammen. "Wir erwarten 120 bis 150 Teilnehmer - sogar aus Japan kommen zwei Spieler nach Kaiserslautern", sagte ein Sprecher der Veranstalter.