Die Freien Wähler fordern ein Sonderförderprogramm für die rheinland-pfälzischen Jugendherbergen. Die 37 Jugendherbergen im Land seien gerade in dünn besiedelten Regionen von sozialer, wirtschaftlicher und touristischer Bedeutung, erklärte Fraktionschef Joachim Streit am Mittwoch im Landtag von Rheinland-Pfalz in Mainz. Der Entwurf des Bundeshaushalts für 2024 sehe jedoch erhebliche Einsparungen im Kinder- und Jugendbereich vor. Jugendherbergen seien von diesen Kürzungen in besonderem Maße betroffen.