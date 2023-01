Der 1. FC Saarbrücken hat mindestens für zwei Nächte wieder den zweiten direkten Aufstiegsplatz in der 3. Fußball-Liga zurückerobert. Zum Auftakt des letzten Hinrunden-Spieltags siegten die Saarländer am Freitag bei Viktoria Köln verdient mit 2:0 (1:0) und rehabilitierten sich für die 2:3-Heimniederlage gegen den MSV Duisburg sechs Tage zuvor. Am Sonntag könnte der SV Wehen Wiesbaden mit einem Sieg beim Halleschen FC wieder vorbeiziehen. Für die Kölner ist der Traum vom Aufstieg nach zwei Niederlagen in zwei Spielen im neuen Jahr und angesichts von neun Punkten Rückstand auf Saarbrücken aber wohl ausgeträumt.