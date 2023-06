Der 1. FC Kaiserslautern hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Im Rahmen des Trainingslagers in den USA besiegte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster den amerikanischen Zweitligisten Louisville City FC mit 2:1 (2:1). Die Gastgeber aus dem US-Bundesstaat Kentucky gingen am Mittwochabend (Ortszeit) nach 14 Minuten in Führung, doch Terrence Boyd sorgte mit einem Doppelpack (27. und 41. Minute) noch vor der Pause für den 2:1-Endstand.

Kaiserslautern reist nun weiter zum Hauptteil des Trainingslagers nach St. Paul in Minnesota. Dort tritt der viermalige deutsche Meister am 29. Juni zu einem weiteren Testspiel gegen das MLS-Team von Minnesota United FC an.

