Der 1. FC Saarbrücken hat im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl kam am Sonntag nicht über ein 2:2 (1:2) beim MSV Duisburg hinaus und verpasste es damit, am vorletzten Spieltag an Wehen Wiesbaden (67 Punkte) und dem VfL Osnabrück (67) vorbeizuziehen. Saarbrücken selbst steht bei 66 Zählern und braucht am nächsten Wochenende Schützenhilfe, um doch noch in die 2. Bundesliga aufsteigen zu können.