Die SV Elversberg hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga dank eines 2:0 (0:0)-Sieges bei Viktoria Köln verteidigt. Robin Fellhauer avancierte am Samstag mit einem Doppelpack in der 49. und 69. Minute zum Matchwinner für die Saarländer, die nun 28 Punkte auf ihrem Saisonkonto haben.