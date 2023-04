Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern will nach der erreichten 40-Punkte-Marke nicht öffentlich über neue Zielsetzungen sprechen. "Natürlich kommt jetzt die Nachfrage nach der neuen Zielsetzung, nachdem die 40 Punkte erreicht sind. Wir haben hier gemeinsam mit der Mannschaft Ziele erarbeitet, die wir aber für uns behalten möchten und werden", sagte Dirk Schuster am Donnerstag in der Pressekonferenz. Die Pfälzer gastieren am Karsamstag (13.00 Uhr/Sky) bei Eintracht Braunschweig.

Nach dem Last-Minute-Wahnsinn beim 2:2 gegen Aufstiegskandidat 1. FC Heidenheim will der FCK am Osterwochenende auswärts nachlegen. "Wenn wir wieder alles abrufen, können wir auch in Braunschweig ein erfolgreiches Spiel absolvieren. Ich sehe dieser Partie insgesamt sehr optimistisch entgegen", sagte Schuster. Der Aufsteiger ist derzeit Siebter und sieht einer sorgenlosen Restsaison entgegen. Gegen Heidenheim hatte Lautern in der Nachspielzeit noch zwei späte Tore zum unverhofften Ausgleich erzielt. Zuvor verschossen die Gäste einen Elfmeter.

Braunschweig befindet sich zwar auf Platz 15, habe aber Potenzial für mehr, wie Schuster ausdrückte: "Braunschweig ist eine gefestigte Mannschaft, die viel mit langen Bällen agiert und sehr kompakt steht. Sie haben ein schnelles Umschaltspiel und dementsprechend auch sehr gutes Personal in der ersten Reihe."

