Im Saisonfinale vor fast vollem Haus will sich der 1. FC Kaiserslautern mit einem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf in die Sommerpause verabschieden. "Ich wünsche mir, dass wir aus diesem Spiel mit einem sehr guten Gefühl herausgehen. Wir wollen auch gegen Düsseldorf unsere verbesserten spielerischen Ansätze zeigen", sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Freitag. Dem Gegner am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bescheinigte Schuster vor allem in der Offensive sehr gute Qualitäten.

Das Fritz-Walter-Stadion ist mit 48.000 Zuschauern fast ausverkauft. Schuster bedankte sich schon im Vorfeld ausdrücklich bei den Fans für die Unterstützung in dieser Saison. "Das war famos. Sie haben einen riesengroßen Anteil daran, dass wir die Spielzeit als Aufsteiger auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden werden. Wir wollen uns am Sonntag gebührend aus dieser Saison verabschieden", sagte der 55-Jährige.

Allerdings plagen den FCK Personalprobleme. Aaron Basenach (Knieprobleme), Robin Bormuth (Muskelfaserriss) und Kevin Kraus, der sich in dieser Woche einer Operation am Sprunggelenk unterziehen musste, fallen aus. Die Einsätze von Terrence Boyd (Adduktorenprobleme), Nicolai Rapp (muskuläre Probleme) und Marlon Ritter (Muskelfaserriss) sind fraglich.

Neben den ausgeliehenen Rapp und Bormuth, die vorerst zu ihren Stammvereinen nach Bremen und Paderborn zurückkehren, wird der FCK vor der Partie noch vier weitere Spieler verabschieden. Nicolas de Préville, Dominik Schad, Muhammed Kiprit und Jonas Weyand erhalten keinen neuen Vertrag.

Wie Schuster erklärte, sei es aber möglich, dass Rapp und Bormuth doch noch eine Zukunft in Kaiserslautern haben. "Ich glaube, dass uns beide Spieler gutgetan haben. Nach dem Spiel gegen Düsseldorf werden wir entscheiden, wie mit beiden Personalien umgegangen wird, sagte der ehemalige Profi.

Wie Schuster weiter mitteilte, werden sich Spieler und Trainer am Montag in den Urlaub verabschieden. Der Trainingsauftakt für die neue Saison findet am 19. Juni statt, bevor es für die Pfälzer einen Tag später bereits in ein Trainingslager in die USA geht.

