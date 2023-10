Nach einem Fußballspiel in Oberdreis nördlich von Koblenz ist ein Linienrichter von heimischen Fans angegriffen worden. Die Zuschauer des Spiels seien nach dem Abpfiff am Dienstagabend auf den Platz gerannt und schütteten dem Unparteiischen zunächst ein Getränk ins Gesicht, teilte die Polizeiinspektion Altenkirchen am Mittwoch mit. Anschließend soll ein Mann dem 58-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.