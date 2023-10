Der kriselnde FSV Mainz 05 empfängt in die Fußball-Bundesliga an diesem Samstagabend den deutschen Meister FC Bayern. Die Rheinhessen haben sogar die vergangenen drei Heimspiele gegen die Münchner gewonnen, sind aber klarer Außenseiter. Der Tabellenvorletzte ist seit dem 3:1 gegen die Bayern im April in zwölf Liga-Spielen nacheinander sieglos. Zudem plagen Trainer Bo Svensson, der auf seinen einstigen Lehrmeister Thomas Tuchel trifft, einige Ausfälle.