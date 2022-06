Der Mainzer Vorstand Jan Lehmann schließt einen künftigen Einstieg von Investoren in der Fußball-Bundesliga nicht aus. Diese könnten «sogar dazu beitragen, dass wir 50+1 erhalten und stärken. Allerdings muss ein Investor vom Wertekanon her zur Liga passen», sagte Lehmann in einem Interview des «kicker» (Donnerstag). Nach Ansicht von Lehmann benötige die Deutsche Fußball Liga ein «nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum».