Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sein letztes Testspiel in der Sommervorbereitung gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen mit 4:1 (0:0) gewonnen. Vor 2213 Zuschauern in Pirmasens erzielten Mike Wunderlich (61. Minute), Lex Tyger Lobinger (64., 68.) und Kenny Prince Redondo (89.) am Samstag die Tore für die Roten Teufel. Eupens Lorenzo Offermann (87.) gelang das zwischenzeitliche 3:1. Kaiserslautern eröffnet am kommenden Freitag (20.30 Uhr) im heimischen Fritz-Walter-Stadion gegen Hannover 96 die neue Zweitliga-Saison.