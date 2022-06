Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken muss nach den Vorfällen vom Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern eine Strafe von 25.000 Euro bezahlen. Dies teilte der DFB am Donnerstag mit. Die Fans der Saarländer hatten am 17. April insgesamt 42 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt, teilweise wurden diese in den Innenraum geworfen. Ein Ordner wurde zudem von einer Sitzschale getroffen. Insgesamt wurden fünf Ordner verletzt. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt.